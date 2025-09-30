La diretta dalle barche della Flotilla verso Gaza | la missione nella zona a rischio

La diretta dalle oltre 40 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Mentre la missione sta per varcare il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, l’esercito israeliano, da quanto si apprende, è pronto a entrare in azione. Intorno alle 2 di notte la nave della Marina militare italiana tornerà indietro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Sostenere la Flotilla". L'appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza

Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacco di droni alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche

Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacchi alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche

diretta barche flotilla versoFlotilla, da Alpino primo alert a 180 miglia da Gaza: stanotte si fermerà. «Disponibili ad accogliere chi lascia le barche» - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Da ilgazzettino.it

diretta barche flotilla versoGlobal Sumud Flotilla verso Gaza, Israele: “ha legami con Hamas”. Gli attivisti “solo propaganda”. Meloni: “Flotilla si fermi” - Israele annuncia prove di legami con Hamas e prepara l’intervento militare. Riporta mam-e.it

