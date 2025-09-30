La diretta dalle barche della Flotilla verso Gaza | la missione nella zona a rischio
La diretta dalle oltre 40 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Mentre la missione sta per varcare il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, l’esercito israeliano, da quanto si apprende, è pronto a entrare in azione. Intorno alle 2 di notte la nave della Marina militare italiana tornerà indietro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Sostenere la Flotilla". L'appello di Hamas per la carovana di barche diretta a Gaza
Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacco di droni alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche
Israele, la guerra a Gaza in diretta: nella notte ripetuti attacchi alla Global Sumud Flotilla, danni alle barche
Undici delle cinquanta barche della missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza colpite in acque internazionali con «polveri urticanti e bombe sonore». Greta Thunberg: «Tattica intimidatoria». Le accuse di Israele: «Il loro vero obiettivo è servire Hama
Attacco nella notte alla "Global Sumud Flotilla", la flotta di barche cariche di aiuti umanitari, diretta a #Gaza con a bordo attivisti ed europarlamentari. Almeno 11 le barche colpite da droni al largo di #Creta: nessun ferito.
Flotilla, da Alpino primo alert a 180 miglia da Gaza: stanotte si fermerà. «Disponibili ad accogliere chi lascia le barche» - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Da ilgazzettino.it
Global Sumud Flotilla verso Gaza, Israele: “ha legami con Hamas”. Gli attivisti “solo propaganda”. Meloni: “Flotilla si fermi” - Israele annuncia prove di legami con Hamas e prepara l’intervento militare. Riporta mam-e.it