La delibera su San Siro e il progetto del nuovo stadio con l’Inter | Milan il punto di Scaroni

Paolo Scaroni, Presidente rossonero, ha parlato dell'approvazione della delibera di vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti al club rossonero e all'Inter e del progetto del nuovo stadio condiviso per i due club. Le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - La delibera su San Siro e il progetto del nuovo stadio con l’Inter: Milan, il punto di Scaroni

Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. - facebook.com Vai su Facebook

San Siro venduto a Milan e Inter: tutti i contenti e i delusi - Le reazioni del mondo del calcio, dello sport e della politica al voto con cui il Consiglio comunale ha approvato la delibera di vendita di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter Vendita Sa ... Riporta panorama.it

San Siro, il day after: così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione - La vendita dello stadio a Milan e Inter crea fratture trasversali: Forza Italia si smarca dalla Lega, i Verdi minacciano di lasciare la maggioranza ... ilfattoquotidiano.it scrive