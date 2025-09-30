La Croce Rossa prepara i nuovi volontari
Il comitato di Cesenatico della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso base di primo soccorso, che è il primo passo per diventare a tutti gli effetti un soccorritore formato e quindi di poter entrare a far parte della grande famiglia della Cri. Una volta superato il corso, è infatti possibile diventare volontario della Croce Rossa Italiana. Il corso sarà presentato domani sera alle 20.30, al civico 191 di via Saffi, la dorsale della ferrovia di Cesenatico all’altezza del Parco di Levante, dove c’è la sede operativa della Cri. Le persone interessate possono avere informazioni telefonando al 379 1854157, mentre per partecipare al corso ci si deve registrare sul portale, digitando gaia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
