La coscienza? La stiamo cercando nella parte sbagliata del cervello e questo cambia tutto

Per decenni gli scienziati hanno creduto di sapere dove si nasconde la coscienza umana: nella corteccia cerebrale, lo strato esterno del cervello che ci rende capaci di ragionare, pianificare e riflettere. Ma una recente analisi di oltre 100 anni di ricerche neuroscientifiche sta ribaltando questa certezza. La risposta a cosa ci rende coscienti potrebbe trovarsi nelle profondità più antiche del nostro cervello, quelle parti che condividiamo con animali molto più semplici di noi. Prima di tutto, chiariamo cosa significa essere coscienti. I neuroscienziati definiscono la coscienza come la capacità di avere esperienze soggettive: sentire il sapore di una mela, vedere il rosso della sua buccia, provare gioia o tristezza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

