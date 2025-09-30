La coppia super-Vip scoppia | il triste addio dopo 19 anni
Dopo 19 anni di matrimonio, una delle coppie più amate di Hollywood si è detta addio. La notizia, diffusa da TMZ e confermata da altre testate internazionali, ha colto di sorpresa i fan e soprattutto l’attrice, che secondo fonti vicine alla famiglia starebbe facendo di tutto per ricucire il rapporto. Le motivazioni che avrebbero portato il cantautore country a prendere questa decisione sarebbero molteplici. Leggi anche: “Grande Fratello”, arrivano dure critiche dal famoso: “Un orrore” La decisione di Keith Urban. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato proprio Keith Urban a chiedere la separazione da Nicole Kidman, lasciando la casa di famiglia all’inizio della scorsa estate. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: coppia - super
Super bomba da Temptation Island sulla coppia di avvocati: “Sonia M. incinta di Alessio”
“Si sono lasciati”. Temptation Island, è finita male per la coppia super chiacchierata
Tantissimi gli artisti che si sono esibiti nel corso di ben cinque serate registrate lo scorso giugno a Molfetta e condotte da Ilary Blasi e Alvin, coppia super rodata
Un pomeriggio speciale dedicato alla super coppia nonni e nipotini. Dalle emozioni dello stare insieme e dal lavoro a più mani nascerà un manufatto creativo che diventerà un ricordo prezioso che celebra questo affetto speciale Madre Natura - facebook.com Vai su Facebook