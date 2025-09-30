La cooperitiva L’Iride porta l’inclusione nell’industria pesante
Disabili sempre più abili, grazie a enti e cooperative del Terzo settore che partecipano alla rete Tiki Taka. Nel 2024 sono stati 200 i tirocini attivati, con 5 inserimenti lavorativi. Meno degli anni scorsi, perché come fa notare Flavio Mattoli, coordinatore del progetto "Il lavoro abilita l'uomo", l'equipe si è dedicata alla verifica di 40 persone già assunte negli anni precedenti. I settori di operatività vanno da manutenzione del verde, ristorazione e gestione magazzini al lavoro d'ufficio e servizi educativi in asili nido e scuole dell'infanzia. Ma sul territorio solo la cooperativa L'Iride di Monza opera nell'industria pesante: assemblaggi elettromeccanici, lavorazioni meccaniche e lavorazioni varie come la preparazione di cavetteria elettrica.
Il Comune di Cadoneghe, in collaborazione con la cooperativa "L'IRIDE", propone ai ragazzi e alle ragazze dagli 11 ai 14 anni il servizio gratuito FUORICLASSE a partire dal 16 ottobre 2025. Il servizio si svolgerà il lunedì e il giovedì dalle 15.45 alle 18.15 e s