La cooperitiva L’Iride porta l’inclusione nell’industria pesante

Disabili sempre più abili, grazie a enti e cooperative del Terzo settore che partecipano alla rete Tiki Taka. Nel 2024 sono stati 200 i tirocini attivati, con 5 inserimenti lavorativi. Meno degli anni scorsi, perché come fa notare Flavio Mattoli, coordinatore del progetto “Il lavoro abilita l’uomo”, l’equipe si è dedicata alla verifica di 40 persone già assunte negli anni precedenti. I settori di operatività vanno da manutenzione del verde, ristorazione e gestione magazzini al lavoro d’ufficio e servizi educativi in asili nido e scuole dell’infanzia. Ma sul territorio solo la cooperativa L’Iride di Monza opera nell’industria pesante: assemblaggi elettromeccanici, lavorazioni meccaniche e lavorazioni varie come la preparazione di cavetteria elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

