La Conferenza Mondiale delle Città del Design 2025 apre a Shanghai

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- SHANGHAI, 28 settembre 2025 PRNewswire --  La Conferenza Mondiale delle Città del Design 2025 (WDCC2025) è stata ufficialmente inaugurata il 25 settembre 2025 a Shanghai, in Cina. Nel 2010, Shanghai è entrata ufficialmente a far parte della Rete delle Città Creative dell'UNESCO (UCCN). Negli ultimi quindici anni, il "Design di Shanghai" ha contribuito con saggezza e forza attraverso innovazione, creatività e creazione allo sviluppo urbano. Oggi, mentre Shanghai accelera i suoi sforzi per diventare una metropoli internazionale modernizzata e di influenza globale, valorizzerà ulteriormente l'importanza del design nell'alimentare tutti i tipi di industrie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

