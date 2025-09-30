La Conferenza Mondiale delle Città del Design 2025 apre a Shanghai
- SHANGHAI, 28 settembre 2025 PRNewswire -- La Conferenza Mondiale delle Città del Design 2025 (WDCC2025) è stata ufficialmente inaugurata il 25 settembre 2025 a Shanghai, in Cina. Nel 2010, Shanghai è entrata ufficialmente a far parte della Rete delle Città Creative dell'UNESCO (UCCN). Negli ultimi quindici anni, il "Design di Shanghai" ha contribuito con saggezza e forza attraverso innovazione, creatività e creazione allo sviluppo urbano. Oggi, mentre Shanghai accelera i suoi sforzi per diventare una metropoli internazionale modernizzata e di influenza globale, valorizzerà ulteriormente l'importanza del design nell'alimentare tutti i tipi di industrie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: conferenza - mondiale
