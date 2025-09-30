La Conferenza dei sindaci aderisce al flash mob nazionale Luci sulla Palestina
Arezzo, 30 settembre 2025 – La Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino aderisce al flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza. Giovedì 2 ottobre, alle 21, la presidente della Conferenza, insieme ai primi cittadini o ai loro delegati che vorranno partecipare, si recherà davanti all’ospedale del Valdarno Santa Maria alla Gruccia per prendere parte all’iniziativa, che in contemporanea coinvolgerà numerosi ospedali in tutta Italia. Il gesto richiesto è semplice ma carico di significato: presentarsi con una torcia, una lampada o anche solo la luce del cellulare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
