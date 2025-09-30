La città viva all’Acen il terzo appuntamento con Nea-Polis e la mostra fotografica Spunti

Giovedì 2 ottobre, alle 16,30, si terrà nella sede dell’Acen a Palazzo Ruffo della Scaletta alla Riviera di Chiaia il terzo appuntamento di “Nea-Polis – la Napoli che sarà”, un progetto grazie al quale l’associazione dei costruttori intende contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, con analisi e proposte. Al termine del percorso, infatti, sarà presentato un documento di sintesi all’amministrazione comunale di Napoli. “ La città viva ” è il titolo del focus che parte dall’assunto che Napoli vive una straordinaria stagione di ribalta grazie ai progetti avviati negli ultimi anni, ai grandi eventi ospitati e agli inediti flussi di turismo, inimmaginabili fino allo scorso decennio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it