Grandi spettacoli con corpi ben addestrati: la tradizione cinese si fa forte di acrobazia, sincronia, virtuosismo, per movimenti di massa stupefacenti. A gennaio al Teatro degli Arcimboldi tornerà Shen Yun, gruppo cino-americano, che guarda all’antico teatrodanza pre-comunista, compagine nota per i suoi insiemi travolgenti di energia e di colore. Ma intanto dalla Cina di Xi Jinping, dalla provincia di Jiangsu a ovest di Shanghai, è approdato settimana scorsa sullo stesso palcoscenico il Suzhou Ballet Theatre, esercitando con la sua maestria le arti seducenti di un soft power che sa fare buon uso di punte e tutu occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Cina è (molto più) vicina. Tra acrobazie e virtuosismi