La Cina è molto più vicina Tra acrobazie e virtuosismi
Grandi spettacoli con corpi ben addestrati: la tradizione cinese si fa forte di acrobazia, sincronia, virtuosismo, per movimenti di massa stupefacenti. A gennaio al Teatro degli Arcimboldi tornerà Shen Yun, gruppo cino-americano, che guarda all’antico teatrodanza pre-comunista, compagine nota per i suoi insiemi travolgenti di energia e di colore. Ma intanto dalla Cina di Xi Jinping, dalla provincia di Jiangsu a ovest di Shanghai, è approdato settimana scorsa sullo stesso palcoscenico il Suzhou Ballet Theatre, esercitando con la sua maestria le arti seducenti di un soft power che sa fare buon uso di punte e tutu occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Usa-Cina, Rubio: fra Trump e Xi "rapporto di lavoro" molto positivo
Cina: vicepresidente CCPIT, c’e’ molto potenziale per le multinazionali straniere
Imprese: dirigente Bosch, “Cina ha ruolo molto importante nella nostra strategia”
Domanda molto appropriata del dissidente cinese @badiucao "Quando la Cina nel prossimo futuro promuoverà il blocco di Taiwan come primo passo dell'invasione , ci sarà una flottiglia di persone amanti della libertà per rompere l'assedio?" - X Vai su X
La forza dello yuan nel tempo La Cina sta rapidamente yuanizzando i propri scambi commerciali e finanziari Il che significa che sta abbandonando il dollaro, e con la Cina i partner commerciali Questo fenomeno ha implicazioni strategiche molto profonde e le - facebook.com Vai su Facebook
Una rara protesta molto spettacolare, in Cina - ovest della Cina, sono apparse alcune grosse scritte bianche contro il regime comunista cinese: dimostrazioni di ... Riporta ilpost.it