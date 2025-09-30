La cena ad Arcore per festeggiare il compleanno di Silvio Berlusconi | avrebbe fatto 89 anni

Milanotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 29 settembre Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni. Per questo l'imprenditore e politico è stato ricordato dalla famiglia in una cena speciale ad Arcore. A Villa San Martino, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti parlamentari di centrodestra, gli “invitati” erano i cinque. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

