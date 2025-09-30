La cattedrale restituita a cittadini e fedeli

Terminati i lavori dopo la lunga chiusura imposta nel 1996, in seguito al crollo della vicina Torre civica del 1989, e la riapertura del 2012, Pavia ha finalmente ritrovato la sua cattedrale. Ambone, altare, cattedra del vescovo e seduta del celebrante realizzati in marmo hanno sostituito i poli provvisori in legno che sono stati utilizzati negli ultimi 13 anni. Il percorso è stato ideato da Andrea Vaccari, architetto specializzato anche in adeguamenti liturgici: "Il progetto è nato nel 2024, con l’idea di unire funzionalità liturgica, coerenza estetica e continuità storica. Per la realizzazione dei nuovi poli abbiamo scelto il marmo bianco purissimo di Carrara, separato da una fascia dorata che corre accanto alle screziature calde del marmo di Botticino bresciano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

