la cattedrale restituita a cittadini e fedeli

Terminati i lavori dopo la lunga chiusura imposta nel 1996, in seguito al crollo della vicina Torre civica del 1989, e la riapertura del 2012, Pavia ha finalmente ritrovato la sua cattedrale. Ambone, altare, cattedra del vescovo e seduta del celebrante realizzati in marmo hanno sostituito i poli provvisori in legno che sono stati utilizzati negli ultimi 13 anni. Il percorso è stato ideato da Andrea Vaccari, architetto specializzato anche in adeguamenti liturgici: "Il progetto è nato nel 2024, con l'idea di unire funzionalità liturgica, coerenza estetica e continuità storica. Per la realizzazione dei nuovi poli abbiamo scelto il marmo bianco purissimo di Carrara, separato da una fascia dorata che corre accanto alle screziature calde del marmo di Botticino bresciano".

Accompagniamo le foto della Cappella di S. Rosalia, appena restaurata, ornata con il suo arredo sacro, con le parole di Mons. Filippo Sarullo, che sta per concludere il suo servizio pastorale di Parroco della Cattedrale: "Che la luce, oggi restituita alla bellezza

"Che la luce, oggi restituita alla bellezza della Cappella di S. Rosalia, possa continuare a risplendere nei cuori di ciascuno di noi, alimentando la fiamma della fede e della dedizione al servizio del Signore, là dove ciascuno è chiamato ad operare, vivere e test

