La carta segreta di Gianni Agnelli può cambiare la storia dell’eredità

Spunta un testamento del 1998 in cui l’Avvocato avrebbe dato il 25% della cassaforte «Dicembre» a Edoardo, morto nel 2000. I legali di Margherita: «Tradite le volontà di suo padre». Quelli di John Elkann: «Non incide». 🔗 Leggi su Laverita.info

Spunta un testamento segreto di Gianni Agnelli a favore di Edoardo. Ecco l’arma a sorpresa di Margherita nella causa sull’eredità - Un manoscritto del 1998 con cui l’Avvocato nomina erede il figlio Edoardo senza citare il nipote John Elkann potrebbe far rientrare in gioco sulla Dicembre la figlia Margherita. Si legge su milanofinanza.it

