la carovana dello street food festival arriva al parco alessandrini

Dopo un’estate vissuta da protagonisti con eventi di successo in tutta Italia, il BOF International Street Food Festival fa rotta sull’Emilia per sbarcare al Parco Alessandrini (Ex Lavatoio) di Budrio dal 2 al 5 ottobre. Quattro giorni di festa con ingresso gratuito, organizzati dalla Pro Loco di Budrio con il patrocinio del municipio, per abbinare alla buona gastronomia in formato truck food della grande tradizione culinaria italiana una serie di iniziative di intrattenimento per il divertimento di grandi e piccini. Dalle specialità della cucina pugliese a quelle capitoline ma anche le delizie della vicina Toscana con lampredotto e focacce farcite in ogni modo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

