' La carovana della pace' a Pontedera
Si ferma anche a Pontedera la Carovana della Pace promossa dalle Acli nazionali partita da Palermo il 2 settembre scorso e che sta attraversando tutta l’Italia, e in particolare i luoghi di lavoro, per dire “la pace non è un lusso ma l’unica soluzione praticabile e la sola via realistica” ha. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: carovana - pace
Avis accoglie la carovana solidale di 'In moto per uno straccio di pace' di ritorno da Assisi
La “Carovana della Pace” delle Acli arriva in città: il 6 settembre incontro con l'arcivescovo Renna
“Carovana della pace”, l’Irpinia si mobilita per l’accoglienza
Una Carovana per un’economia di #Pace dal 20 ottobre al 30 novembre Contro la guerra e il riarmo, usiamo la spesa pubblica per i diritti, l’ambiente, la sostenibilità, il lavoro, l’istruzione, la sanità. Promossa da @Sbilanciamoci e @RetePaceDisarmo - X Vai su X
Dopo la tappa speciale di Firenze, la Carovana della Pace “Peace at Work” approda in Sardegna. La Sardegna diventa così nuova tappa di questo cammino collettivo che unisce scuole, comunità, cooperative e istituzioni per dire con forza che la pace non è - facebook.com Vai su Facebook
Alla Ferrovia la Carovana della pace, le Acli: un impegno che parte dal quotidiano, lottando contro le ingiustizie sociali - Occorre rispetto per la dignità delle persone, soprattutto per le più fragili”. Come scrive corriereirpinia.it
Acli e Unifortunato insieme: venerdì la Carovana della Pace fa tappa al Teatro Romano - 30, il suggestivo Teatro Romano di Benevento ospiterà la tappa beneventana della Carovana della Pace, promossa a livello nazionale dalle ACLI. Scrive ntr24.tv