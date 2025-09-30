La carica delle 500 in piazza Giusti Donazione all’ospedale Gaslini
È stato un successo di presenze e soprattutto umanità, rara al giorno d’oggi, il tradizionale raduno autunnale del Coordinamento Pistoia Fiat 500 Club Italia, tenutosi in piazza Giusti a Monsummano Terme. Oltre 170 equipaggi hanno fatto festa assieme a tanti abitanti della Valdinievole, entusiasti della bellezza di auto divenute un simbolo dei vent’anni che vanno dal 1957 al 1977. La sindaca di Monsummano, Simona De Caro, ha fatto gli onori di casa, il presidente del Coordinamento pistoiese delle 500, cavalier Massimo Lissa, indossato i panni di Cicerone, tra una vettura e l’altra. Presenti, il primo cittadino di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, la vice sindaca di Monsummano, Monica Marraccini, e l’assessora del comune termale Roberta D’Oto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
