La Cargill di Giammoro verso la chiusura De Leo chiede l' intervento del governo regionale

“La decisione della multinazionale Cargill di chiudere lo stabilimento di Giammoro è inaccettabile e rischia di colpire duramente il territorio, con 49 lavoratori e l’intero indotto lasciati senza futuro": lo dichiara Alessandro De Leo, componente della Commissione Attività Produttive all’Ars. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

