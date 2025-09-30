La campagna vaccinale in Toscana parte zoppa | non ci sono le dosi anti-Covid
FIRENZE – La campagna di vaccinazione antinfluenzale in Toscana partirà regolarmente a ottobre, come annunciato nelle scorse settimane. L’assessorato regionale alla salute ha inviato una circolare alle Asl per avviare l’organizzazione, ma non sarà possibile, almeno per ora, somministrare contemporaneamente anche il vaccino contro il Covid, a causa dei ritardi accumulati dal ministero della salute e dall’Aifa. Nei magazzini della Regione le dosi contro l’influenza sono già disponibili, mentre non è stata ancora comunicata la data di consegna dei vaccini aggiornati contro il Covid, tarati sulla nuova variante L. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
