La camera delle meraviglie - Sofiya Shapiro - Benedetto Boccuzzi duo violoncello e pianoforte
LA CAMERA DELLE MERAVIGLIESOFIYA SHAPIRO - BENEDETTO BOCCUZZI, duo violoncello e pianoforteMusiche di Beethoven,?ajkovskij, DebussyAd aprire il recital è la Sonata in La maggiore op. 69 di Ludwig van Beethoven, una delle opere più significative del repertorio per violoncello e pianoforte.
Una "Camera delle meraviglie" all'ospedale di Lecco
Verona si prepara ad accogliere la seconda edizione di Wunderkammer – Passioni, il festival letterario di Neri Pozza, che da venerdì 26 a domenica 28 settembre trasformerà il Teatro Nuovo nella "camera delle meraviglie" della cultura.
"La camera delle meraviglie fra Islam e massoneria", al via la passeggiata culturale - Sabato 19 e domenica 20 novembre la società di Servizi Seecily Tourism Services con partenza alle 9.
La Camera delle Meraviglie | Il mondo di Aladino a Palermo FOTO - PALERMO – L'ambientazione è da "Mille e una notte": quella di una piccola stanza, scoperta per caso, in un appartamento del centro storico di Palermo, una "cubola" perfettamente quadrata, dipinta di ...