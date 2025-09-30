La camera delle meraviglie - Sofiya Shapiro - Benedetto Boccuzzi duo violoncello e pianoforte

LA CAMERA DELLE MERAVIGLIESOFIYA SHAPIRO - BENEDETTO BOCCUZZI, duo violoncello e pianoforteMusiche di Beethoven,?ajkovskij, DebussyAd aprire il recital è la Sonata in La maggiore op. 69 di Ludwig van Beethoven, una delle opere più significative del repertorio per violoncello e pianoforte. 🔗 Leggi su Baritoday.it