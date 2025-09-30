La caduta dell’invincibile Ricci medita il gran rifiuto | L’Europa? Ci penserò

Il mito dell’invincibilità lo precedeva. In effetti non aveva mai perso, Matteo Ricci, forse nemmeno all’istituto Bramante-Genga di Pesaro dove era rappresentante studentesco. Di certo aveva sempre vinto da quando era diventato uno dei talenti di punta della sinistra pesarese: prima alla guida di "Left", la sinistra giovanile degli allora Ds, poi presidente della Provincia dal 2009 al 2014 e sindaco di Pesaro per due mandati dal 2014 al 2024. Certo, le vittorie del Pd a Pesaro – e prima ancora dei Ds, del Pds e del Pci – non sono propriamente delle imprese perché qui nessuno della sinistra ha mai perso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

