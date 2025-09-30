La bufala di Putin che si rifiuta di salutare Re Carlo

Un breve filmato dimostrerebbe che Vladimir Putin avrebbe ignorato Re Carlo evitando di stringergli la mano, rifiutandosi dunque di salutarlo come segno di ostilità verso il Regno Unito. Le immagini sono accompagnate da commenti che esaltano il presidente russo per il presunto gesto di disprezzo nei confronti del Re, ma si tratta di un video tagliato ad arte. Per chi ha fretta. Il filmato è stato tagliato in modo da nascondere il momento in cui i due effettivamente si salutano.. Nel video completo, Putin stringe calorosamente la mano a Re Carlo.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente narrazione: GRANDE PUTIN Putin si è rifiutato di salutare il nemico della Russia, il Re d’Inghilterra Carlo III. 🔗 Leggi su Open.online