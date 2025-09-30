La bufala di Laura Boldrini e il consenso scritto per i rapporti sessuali

Sui social viene attribuita una frase mai pronunciata da Laura Boldrini: «Consenso scritto della donna prima di un rapporto sessuale». La falsa notizia, diffusa dal 25 settembre 2025, proviene da un articolo pubblicato il giorno prima da Imola Oggi, accompagnato dalla foto della deputata del PD. Di fatto, risulta trattarsi di una notizia fuorviante. Per chi ha fretta. In realtà, né Boldrini né altre esponenti PD hanno mai fatto una simile proposta.. La frase originale arriva da un articolo del Secolo d’Italia che riprende dichiarazioni della senatrice Valeria Valente dopo la condanna in primo grado per stupro del figlio di Beppe Grillo e di altri tre ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online

La bufala di Laura Boldrini e il “consenso scritto” per i rapporti sessuali - In realtà, né Boldrini né altre esponenti PD hanno mai fatto una simile proposta L'articolo La bufala di Laura Boldrini e il “consenso scritto” per i rapporti sessuali proviene da Open. Riporta msn.com

Legge su consenso sessuale, Boldrini: «Non prevede né moduli né carte bollate» VIDEO - Laura Boldrini parla del disegno di legge depositato alla Camera per inserire nel Codice penale il principio del consenso espresso nei rapporti sessuali che ha già provocato ... Secondo ilgazzettino.it