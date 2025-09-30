La Brianza travolta dall’alluvione | è la più intensa del nuovo millennio

L’ondata di maltempo di lunedì 22 settembre ha causato l’alluvione più intensa del nuovo millennio in tutta la Brianza, superando in termini di pioggia e livelli idrometrici gli eventi storici del 2002 e del 2014.A dirlo è il bollettino straordinario dedicato all’evento alluvionale, redatto a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it