La Brianza travolta dall’alluvione | è la più intensa del nuovo millennio

Monzatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ondata di maltempo di lunedì 22 settembre ha causato l’alluvione più intensa del nuovo millennio in tutta la Brianza, superando in termini di pioggia e livelli idrometrici gli eventi storici del 2002 e del 2014.A dirlo è il bollettino straordinario dedicato all’evento alluvionale, redatto a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brianza - travolta

Persona travolta e uccisa da un treno all’alba: linea ferroviaria in tilt anche in Brianza

La Brianza travolta dall’alluvione: è la più intensa del nuovo millennio

Cerca Video su questo argomento: Brianza Travolta Dall8217alluvione 232