La Biblioteca La Magna Capitana riaprirà al pubblico entro gennaio 2026
Una nota congiunta dell’Assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola e del Direttore Generale di Asset Raffaele Sannicandro delinea il percorso definitivo per la riapertura della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, un presidio culturale fondamentale per la città e per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Biblioteca 'la Magna Capitana' ancora chiusa, il Comitato tuona: "Basta chiacchiere, vogliamo risposte"
Biblioteca 'La Magna Capitana' ancora chiusa: presentato il dossier sui ritardi e i lavori non realizzati
Chiusura 'La Magna Capitana', il Comitato chiede trasparenza e tempi di riapertura: "Situazione non più accettabile" / L'INTERVISTA - Lo ha chiesto a Foggia un'assemblea pubblica sulla situazione della Biblioteca ‘La Magna Capitana’, chiusa ormai da oltre due anni ... Come scrive foggiacittaaperta.it
Il Comitato per la riapertura della Magna Capitana di Foggia coinvolge la società civile - Il Comitato promotore per la riapertura di uno dei poli bibliotecari più importanti dell’Italia meridionale, ... Segnala trmtv.it