La Biblioteca La Magna Capitana riaprirà al pubblico entro gennaio 2026

30 set 2025

Una nota congiunta dell’Assessora alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola e del Direttore Generale di Asset Raffaele Sannicandro delinea il percorso definitivo per la riapertura della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia, un presidio culturale fondamentale per la città e per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

