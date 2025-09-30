La battaglia verde I No Pedemontana | Stop alla D Breve

Ilgiorno.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La battaglia verde non si ferma, sabato i No Pedemontana tornano in piazza a Monza. I comitati non si arrendono "anche se gli scenari peggiori per la tratta B2 e C si sono avverati". Due le missioni, adesso: ridisegnare la Brianza per tutelarla dal passaggio dell’autostrada e "fermare la D Breve. Il Vimercatese può ancora essere salvato", spiegano. Gli obiettivi sono stati riassunti in un manifesto sottoscritto da decine di gruppi che negli anni hanno fatto sentire la loro voce. "Contro un modello di sviluppo" che vorrebbero diverso. "Per rimediare a una provincia cementificata e con una viabilità al collasso – spiegano – bisogna aumentare gli investimenti sul trasporto pubblico, sulla mobilità sostenibile e fermare il consumo di suolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la battaglia verde i no pedemontana stop alla d breve

© Ilgiorno.it - La battaglia verde. I No Pedemontana: "Stop alla D Breve"

In questa notizia si parla di: battaglia - verde

Vendita di San Siro, il verde Monguzzi promette battaglia: “Non ci sono i voti per approvare”

La battaglia del verde a Bologna: pino presidiato in via Don Minzoni, tagliata pianta a Villa Mazzacorati

Volley nel verde di Villa San Giovanni in Tuscia: 8 squadre si sono date battaglia fino all'ultimo match

La volpe di Arcore. Simbolo del no a Pedemontana - È stata salvata e riportata nel suo habitat ma per i “No Pedemontana“ è già il simbolo della battaglia contro l’autostrada: una piccola volpe ... ilgiorno.it scrive

Zanoni (Europa Verde): “Superstrada Pedemontana Veneta, il buco aumenta sempre di più" - “È necessario prendere atto, anche alla luce della scarsa efficacia derivante dalla scontistica sui pedaggi voluta dal presidente Luca Zaia e dalla vicepresidente ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Battaglia Verde No Pedemontana