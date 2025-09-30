La battaglia verde I No Pedemontana | Stop alla D Breve
La battaglia verde non si ferma, sabato i No Pedemontana tornano in piazza a Monza. I comitati non si arrendono "anche se gli scenari peggiori per la tratta B2 e C si sono avverati". Due le missioni, adesso: ridisegnare la Brianza per tutelarla dal passaggio dell’autostrada e "fermare la D Breve. Il Vimercatese può ancora essere salvato", spiegano. Gli obiettivi sono stati riassunti in un manifesto sottoscritto da decine di gruppi che negli anni hanno fatto sentire la loro voce. "Contro un modello di sviluppo" che vorrebbero diverso. "Per rimediare a una provincia cementificata e con una viabilità al collasso – spiegano – bisogna aumentare gli investimenti sul trasporto pubblico, sulla mobilità sostenibile e fermare il consumo di suolo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La volpe di Arcore. Simbolo del no a Pedemontana - È stata salvata e riportata nel suo habitat ma per i “No Pedemontana“ è già il simbolo della battaglia contro l’autostrada: una piccola volpe ... ilgiorno.it scrive
Zanoni (Europa Verde): “Superstrada Pedemontana Veneta, il buco aumenta sempre di più" - “È necessario prendere atto, anche alla luce della scarsa efficacia derivante dalla scontistica sui pedaggi voluta dal presidente Luca Zaia e dalla vicepresidente ... Da ansa.it