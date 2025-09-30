La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra | terribile femminicidio a Benevento Il marito è in fuga
Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L’uomo al momento è in fuga. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: 49enne - elisa
ULTIMORA Violento scontro auto - moto a Marina di Pisa, la 49enne lotta tra la vita e la morte - facebook.com Vai su Facebook
La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra: terribile femminicidio a Benevento. Il marito è in fuga - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Segnala gazzettadelsud.it
Uccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Da fanpage.it