Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L’uomo al momento è in fuga. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra: terribile femminicidio a Benevento. Il marito è in fuga