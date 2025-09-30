La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra | terribile femminicidio a Benevento Il marito è in fuga

Feedpress.me | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L’uomo al momento è in fuga. 🔗 Leggi su Feedpress.me

la 49enne elisa polcino uccisa a colpi di pietra terribile femminicidio a benevento il marito 232 in fuga

© Feedpress.me - La 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra: terribile femminicidio a Benevento. Il marito è in fuga

In questa notizia si parla di: 49enne - elisa

49enne elisa polcino uccisaLa 49enne Elisa Polcino uccisa a colpi di pietra: terribile femminicidio a Benevento. Il marito è in fuga - Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Segnala gazzettadelsud.it

49enne elisa polcino uccisaUccide la moglie 49enne a colpi di pietra in strada e fugge, femminicidio a Paupisi (Benevento). Marito ricercato - Donna uccisa in strada a Paupisi, in provincia di Benevento. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: 49enne Elisa Polcino Uccisa