L’ astensionismo ci dice una cosa vera | la democrazia è sotto ricatto della finanza chi governa prende ordini dagli operatori della grande finanza

30 set 2025

È doloroso a dirsi, ma la democrazia non conta nulla, è stata svuotata dalla grande corruzione che ha accolto. I processi democratici sono teleguidati dalle élite, cioé da chi governa i grandi interessi: quel 50% di astensionismo ci sta dicendo questo Il cinquanta per cento dei marchigiani è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

