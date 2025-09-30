L’ astensionismo ci dice una cosa vera | la democrazia è sotto ricatto della finanza chi governa prende ordini dagli operatori della grande finanza
È doloroso a dirsi, ma la democrazia non conta nulla, è stata svuotata dalla grande corruzione che ha accolto. I processi democratici sono teleguidati dalle élite, cioé da chi governa i grandi interessi: quel 50% di astensionismo ci sta dicendo questo Il cinquanta per cento dei marchigiani è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: astensionismo - dice
L’ astensionismo ci dice una cosa vera: la democrazia è sotto ricatto della finanza, chi governa prende ordini dagli operatori della grande finanza
L’astensionismo vince perché la democrazia è sotto schiaffo della finanza Vai su Facebook
Bernaudo dice la sua sul “partito dell’astensione” Elezioni Marche, affluenza bassa? Vi spiego perché https://nicolaporro.it/elezioni-marche-affluenza-bassa-vi-spiego-perche/… - X Vai su X