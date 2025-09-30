Ktm 390 Adventure R | viaggi veloci anche fuori dall' asfalto
La più piccola della famiglia Adventure di Ktm non teme confronti: il monocilindrico 4T da 45 Cv di potenza e 39 Nm di coppia spinge bene e convince, specie in fuoristrada dove strappa più di un sorriso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: adventure - viaggi
Viaggi D Gruppo - Tour, Viaggi ed Eventi a Roma was live. - facebook.com Vai su Facebook
KTM 390 Adventure R and 390 Enduro R Review – Motorcycle Test - It might not be as strictly Ready to Race as its EXC stablemates, but it's certainly ready for fun and adventure. Lo riporta mcnews.com.au
KTM in promo anche i nuovi modelli - KTM estende la promozione “Divertimento Assicurato” ai my 2025, l’offerta sarà valida fino alla fine di settembre ... insella.it scrive