Kristen Stewart Woody Harrelson e Emma Mackey in Full Phil il nuovo film di Quentin Dupieux

La star di Twilight sarà tra i protagonisti del prossimo progetto cinematografico del regista di Réalité in un cast ricco di nomi altisonanti. Prosegue il momento particolarmente prolifico del regista francese Quentin Dupieux al cinema, dietro la macchina da presa in sei film negli ultimi quattro anni. Un lavoro intenso che gli ha procurato diversi detrattori ma anche un zoccolo duro di fan che ama il suo stile farsesco e surreale. Ora Dupieux è pronto a tornare dietro la macchina da presa. Il cast del nuovo film di Quentin Dupieux Il prossimo progetto per il grande schermo s'intitola Full Phil, e avrà un cast pieno zeppo di star di Hollywood, tra cui spiccano Kristen Stewart, Woody Harrelson, Tim Heidecker e Emma Mackey. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kristen Stewart, Woody Harrelson e Emma Mackey in Full Phil, il nuovo film di Quentin Dupieux

In questa notizia si parla di: kristen - stewart

Love Lies Bleeding, recensione: Kristen Stewart in un thriller confuso e traballante

Abiti esagerati, creazioni sopra le righe, abbinamenti sbagliati. Da Dakota Johnson a Kristen Stewart, le cadute di stile viste al Lido

Debutto alla regia di kristen stewart riceve riconoscimenti

Da Selena Gomez & Benny Blanco a Kristen Stewart & Dylan Meyer ecco le celebrità che si sono sposate nel 2025 #MTVCeleb - X Vai su X

Kristen Stewart, racconto, dolore, desiderio e rabbia - (di Francesco Gallo) Una storia non lineare e davvero sincopata e rumorosa attraversa le tappe della vita dell'eroina di Kristen Stewart che lei racconta nel suo primo film da regista, in The ... Si legge su ansa.it

Café Society di Woody Allen, nella New York anni ’30 con Kristen Stewart – Video - Café Society è il nuovo film di Woody Allen, una storia d’amore agrodolce e intanto una panoramica su New York e Hollywood anni ’30, con una folta varietà di personaggi, dalle star del cinema ai ... Scrive panorama.it