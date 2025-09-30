KPop Demon Hunters Golden conquista Billboard | prima esibizione live al Tonight Show di Jimmy Fallon
Nella puntata del 7 ottobre Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami si esibiranno sulle note della canzone di successo presente nel musical animato. Il gruppo musicale fittizio Huntrx del film d'animazione di Netflix KPop Demon Hunters, debutteranno per la prima volta in tv con una performance dal vivo sulle note della canzone Golden. Ad ospitare la performance live sarà il Tonight Show With Jimmy Fallon, in cui Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami il prossimo 7 ottobre eseguiranno Golden da KPop Demon Hunters. La prima esibizione live della band di KPop Demon Hunters con Golden Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami hanno prestato le proprie voci ai personaggi di Rumi, Mira e Zoey nelle parti cantate mentre Arden Cho, May Hong e Ji-young . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
KPop Demon Hunters è realtà! Arriva la prima esibizione live delle “Huntr/x” [VIDEO] - il gruppo fittizio di KPop Demon Hunters, si prepara a esibirsi per la prima volta dal vivo e in carne ed ossa ... Lo riporta bestmovie.it
‘KPop Demon Hunters’ Singers EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami to Perform “Golden” on ‘Tonight Show’ - The singing voices behind Huntrix will also join host Jimmy Fallon for an interview segment on Tuesday's show. Come scrive hollywoodreporter.com