KPop Demon Hunters Golden conquista Billboard | prima esibizione live al Tonight Show di Jimmy Fallon

Nella puntata del 7 ottobre Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami si esibiranno sulle note della canzone di successo presente nel musical animato. Il gruppo musicale fittizio Huntrx del film d'animazione di Netflix KPop Demon Hunters, debutteranno per la prima volta in tv con una performance dal vivo sulle note della canzone Golden. Ad ospitare la performance live sarà il Tonight Show With Jimmy Fallon, in cui Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami il prossimo 7 ottobre eseguiranno Golden da KPop Demon Hunters. La prima esibizione live della band di KPop Demon Hunters con Golden Ejae, Audrey Nuna e Rei Ami hanno prestato le proprie voci ai personaggi di Rumi, Mira e Zoey nelle parti cantate mentre Arden Cho, May Hong e Ji-young . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

