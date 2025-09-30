Quando hai un giocatore come Manu Koné al centro del campo è veramente difficile rinunciarci. Il francese, infatti, è un mix esplosivo di dinamicità, fisicità e intelligenza tattica, al quale manca solamente la freddezza e la capacità di capitalizzare quanto fatto prima. Ed è ormai da un anno che il classe 2001 si è impossessato delle chiavi del centrocampo giallorosso. Anche in questo inizio di stagione, del resto, il 24enne non ha mai saltato un match, partendo sempre dal 1? di gioco, sia in campionato che in coppa e la sensazione è che la situazione non cambi con il Lille. La Roma infatti, giovedì 2 ottobre alle ore 18:45, se la vedrà contro il club francese nella seconda giornata di Europa League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Koné non si tocca: ma anche lui ha bisogno di riposo