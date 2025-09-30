Klopp | Non allenerò mai più Mi ero preso solo una pausa ma mi è piaciuta troppo

A Jurgen Klopp non manca “nulla” della sua precedente vita da allenatore. Manco guarda più le partite. Nemmeno il suo amato Liverpool: “Non so quando iniziano le partite. Vado semplicemente fuori. Faccio sport. Ci godiamo la vita, passiamo del tempo con i nipoti, cose del tutto normali, sapendo che non voglio più fare l’allenatore”. “ Ho 58 anni – dice a The Athletic – Se ricominciassi a 65, tutti direbbero: ‘Hai detto che non lo farai mai più!’ È quello che penso adesso”. A gennaio, ha iniziato a lavorare come responsabile globale del settore calcio presso la Red Bull, occupandosi di filosofia di gioco, sviluppo degli allenatori e strategia di mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

