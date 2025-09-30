Kledi ospite della Maison della Danza
Arezzo, 30 settembre 2025 – Kledi sarà ospite della scuola di danza aretina diretta dal maestro Roberto Scortecci domenica 19 ottobre 2025 per una attesissima masterclass di danza moderna, sold out ormai da molti giorni. La Maison della Danza in via Bernardo Tanucci, 24 ad Arezzo (tel. 339 1460968) si prepara ad accogliere il ballerino e coreografo che terrà ad Arezzo due lezioni da 90 minuti ciascuna dalle 10.00 alle 11.30 per il livello intermedio e dalle 11.45 alle 13.15 per il livello avanzato. Esauriti i posti con ballerine provenienti da tutta la Toscana e oltre! Livorno, Firenze, Pisa, Massa, Latina, Frosinone, Castiglion del Lago, Siena: tantissimi giovani e appassionate ballerine partiranno al mattino presto per raggiungere Arezzo per seguire le lezioni del Maestro KLEDI. 🔗 Leggi su Lanazione.it
