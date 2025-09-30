King Toretto torna sul ring | Rozzano pronta a festeggiare Daniele Scardina due anni dopo il coma e la riabilitazione

Rozzano (Milano), 30 settembre 2025 – È iniziato il conto alla rovescia per la “Scardina Boxing Night”, in programma sabato 4 ottobre. Tutta Rozzano, e non solo, è pronta a celebrare il ritorno di Daniele Scardina, il pugile conosciuto come King Toretto. L’appuntamento . L’appuntamento è fissato per le 19 in piazza Foglia, la piazza del Municipio, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio ring a cielo aperto. Una notte speciale organizzata dall’Asd Scardina Team con il patrocinio del Comune. Il programma, che andrà avanti fino alle 23, prevede incontri di boxe olimpica, special guest, musica dal vivo, un’area food per tutte le età, intrattenimento e spazi dedicati a giovani e appassionati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

