Kimbo punta sull’espansione globale | 5 milioni da Mcc e Bdm Banca per il piano industriale 2025-2029
Con un finanziamento di 5 milioni di euro, Mediocredito Centrale e BdM Banca supportano il piano di investimenti di Kimbo, storica azienda napoletana e primario produttore di caffè a livello internazionale. Il finanziamento, che ha una durata di 5 anni, è stato erogato nell’ambito del plafond di 50 milioni di euro stanziato dalle banche del Gruppo MCC per supportare le imprese del comparto della torrefazione a far fronte alle difficoltà dovute all’incremento del prezzo del caffè e dei costi che ricadono sull’intera filiera. In particolare, l’operazione sosterrà il nuovo piano industriale che Kimbo ha varato nel 2025 e che vede l’azienda impegnata in un percorso di crescita internazionale fino al 2029. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
