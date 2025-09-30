Kiev strappa il via libera Usa agli attacchi a lungo raggio Vaticano | Stop alla guerra
Volodymyr Zelensk y: «In Russia non c’è più un luogo sicuro». Mosca: «I Tomahawk non sono la panacea». E recluta altri 135.000 soldati. La Santa Sede: «Basta con la passività». 🔗 Leggi su Laverita.info
Il Cremlino: «Dobbiamo continuare ila guerra, falso che Kiev possa riconquistare qualcosa»
La vendetta per il raid su Kiev: dagli Usa il via libera a Zelensky per attacchi a lungo raggio - Vasti blackout nella regione russa di Belgorod dopo un raid a una centrale termoelettrica.
Così Kiev può colpire la Russia, missili Tomahawk all'Ucraina: via libera di Trump - Donald Trump apre il dossier più esplosivo, la possibilità di fornire missili da crociera Tomahawk all'Ucraina.