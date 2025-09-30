Kieran Culkin l' ha convinta | la moglie Jazz Charton aspetta il terzo figlio dopo il discorso virale dell' attore agli Oscar 2025

Impossibile dimenticare la Notte degli Oscar 2025. Soprattutto “per colpa” di quel discorso divertente capace di conquistare la platea, il pubblico tv e quello della rete. Kieran Culkin ha stravinto come attore e come mattatore raccontando un fatto privatissimi: il desiderio di ampliare la famiglia. Kieran Culkin e la moglie Jazz Charton aspettano il terzo figlio. Sette mesi dopo Kieran ce l’ha fatta. È riuscito a convincere la moglie Jazz Charton, apparsa titubante in mondovisione, a fare il terzo figlio. I due, infatti, hanno appena annunciato che presto saranno nuovamente genitori. La coppia ha sfilato mano nella mano sul tappeto rosso in occasione della prima di Aspettando Godot (con Keanu Reeves ) all’Hudson Theatre di New York. 🔗 Leggi su Amica.it

