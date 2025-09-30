Kia abilita il Plug & Charge sulle nuove EV6 ed EV9 già nel 2025

Anche Kia aderisce allo standard Plug & Charge, inizia con i nuovi modelli e lo integra nella sua app. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Kia abilita il Plug & Charge sulle nuove EV6 ed EV9, già nel 2025

In questa notizia si parla di: abilita - plug

| MHero 817 La SUV 817 è il secondo modello lanciato in Italia dal brand MHero, di proprietà del gruppo cinese Dongfeng. 5,1 metri di lunghezza, 3 metri di passo, fino a 385 mm di altezza da terra; 1.5 turbo ibrido plug-in da oltre 1.000 km di autonomia — dic - facebook.com Vai su Facebook

Kia abilita il Plug & Charge sulle nuove EV6 ed EV9, già nel 2025 - Secondo il comunicato ufficiale, la ricarica si avvia in automatico quando l'auto compatibile è collegata a una stazione aderente al circuito Plug & Charge, e la fatturazione avviene in background, ... Segnala dmove.it

Kia EV6 e EV9 ricevono l'aggiornamento Plug & Charge con il supporto della porta Tesla NACS per i Supercharger - Essendo i primi modelli con porta NACS di Tesla, possono ricaricare presso i Supercharger e le stazioni Electrify A ... Secondo notebookcheck.it