khan pone una domanda scomoda su captain kirk 43 anni dopo

star trek: khan solleva nuovi interrogativi su captain kirk e il suo operato. Da oltre quattro decenni, la saga di Star Trek si confronta con alcune domande irrisolte riguardanti le decisioni prese dal capitano James T. Kirk (William Shatner) e le implicazioni delle sue azioni nel contesto della missione spaziale. La recente serie Star Trek: Khan, arrivata alla sua quarta puntata, approfondisce alcuni aspetti poco chiari e introduce nuove prospettive sulla gestione degli eventi storici che hanno coinvolto Khan Noonien Singh (Ricardo Montalban) e il sistema di Ceti Alpha. le questioni aperte sul passato di kirk e khan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

