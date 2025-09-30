Kevin Nash | Riportare AJ Lee con la sua classica gimmick non è stata la scelta giusta

Nell’ultima puntata di Kliq This: The Kevin Nash Podcast, il membro della WWE Hall of Fame ha parlato del recente ritorno di AJ Lee e di come non sia così sicuro che riportarla con la sua precedente gimmick sia stata la scelta giusta. “Se torni indietro nel tempo, la nWo scompare”, esordisce Kevin Nash. Hogan sgancia un leg drop dal nulla e la volta successiva che vedi Hulk, indossa ancora il costume giallo e rosso. Funziona bene come quello di Hollywood? Oppure opti per un cambiamento radicale perché ora hai qualche fottuto intrigo? Mi baso solo su stronzate che funzionano. Quando è salita sul ring, quello è stato il Raw con il rating più basso che abbia mai avuto da quando è su Netflix. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

