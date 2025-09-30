kate middleton e william fanno infuriare i vicini misure estreme a forest lodge

Kate Middleton e William traslocano a Forest Lodge e costringono i loro vicini di casa a cambiare le loro abitudini, per ragioni di sicurezza. Scoppiano le proteste, ma il Palazzo non cambia idea. Kate Middleton, misure di sicurezza estreme. Entro la fine dell’anno William, Kate Middleton e i loro tre bambini, George, Charlotte e Louise, si trasferiscono a Forest Lodge, un immobile all’interno del Windsor Great Park. Il trasloco sta causando non pochi disagi, non solo ai diretti interessati ma anche e soprattutto agli abitanti della zona che si sono visti stravolgere le loro abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Dilei.it

