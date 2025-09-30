Kate Middleton e William fanno infuriare i vicini misure estreme a Forest Lodge
Kate Middleton e William traslocano a Forest Lodge e costringono i loro vicini di casa a cambiare le loro abitudini, per ragioni di sicurezza. Scoppiano le proteste, ma il Palazzo non cambia idea. Kate Middleton, misure di sicurezza estreme. Entro la fine dell’anno William, Kate Middleton e i loro tre bambini, George, Charlotte e Louise, si trasferiscono a Forest Lodge, un immobile all’interno del Windsor Great Park. Il trasloco sta causando non pochi disagi, non solo ai diretti interessati ma anche e soprattutto agli abitanti della zona che si sono visti stravolgere le loro abitudini quotidiane. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: kate - middleton
Kate Middleton riceve i Macron a Londra: giro in carrozza e look all’altezza
Accoglienza regale: Kate Middleton e i Macron a Londra
“Costretti a cancellare tutto”. William e Kate Middleton, imbarazzo: cosa è successo
#HarryPotter, il Principe William, Kate Middleton e i figli sul set - X Vai su X
Kate Middleton in mosaico da una foto di Paolo Roversi. L'opera, in smalto vetroso e smalto d’oro, è stata realizzata a più mani con tecnica bizantina ravennate dai maestri mosaicisti dell’associazione Dis-ORDINE. https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/16 - facebook.com Vai su Facebook
Kate Middleton porta i figli a Hogwarts, sul set della serie di Harry Potter - I bambini hanno incontrato i giovanissimi attori chiamati a vestire i panni di Harry, Ron e Hermione. Secondo vanityfair.it
Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli in visita sul set della serie - Leggi su Sky TG24 l'articolo Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli in visita sul set della serie ... Si legge su tg24.sky.it