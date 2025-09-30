Kate e William cambiano casa e i nuovi vicini si infuriano per i divieti | cosa è successo

Problemi di vicinato per William e Kate. I Principi di Galles stanno per trasferirsi a Forest Lodge, la loro nuova residenza a Windsor Great Park, ma non tutti sono felici del loro arrivo. Stando a quanto riferito dalla stampa inglese, ci sarebbero già diversi dissapori. Alcuni residenti della zona, infatti, non gradiscono le nuove regole di sicurezza che sono state imposte per tutelare la coppia reale. Regole che, a quanto pare, anche coloro che abitano vicino ai due Principi dovranno seguire. Insomma, a quanto pare William e Kate risulterebbero dei vicini scomodi. Del resto, bisogna anche capire che stiamo parlando del futuro Re e della futura Regina del Regno Unito, e dei loro figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kate e William cambiano casa, e i nuovi vicini si infuriano per i divieti: cosa è successo

