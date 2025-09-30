Katana sciabola pistole e cocaina nascoste in casa | arrestato 40enne

Monzatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sciabola, una katana, coltelli a serramanico, due pistole a salve senza tappo rosso e droga. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cusano Milanino (Milano): è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: katana - sciabola

katana sciabola pistole cocainaCusano Milanino, arrestato 40enne con cocaina, katana e pistole a salve - I Carabinieri della Stazione di Cusano Milanino hanno arrestato un pregiudicato 40enne abitante nel posto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ... cronacaossona.com scrive

Spaccia cocaina in strada, in casa due pistole cariche - Nei guai un 29enne argentino arrestato dai falchi della squadra mobile della questura di Roma. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Katana Sciabola Pistole Cocaina