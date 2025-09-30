Katana sciabola pistole e cocaina nascoste in casa | arrestato 40enne

Una sciabola, una katana, coltelli a serramanico, due pistole a salve senza tappo rosso e droga. Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cusano Milanino (Milano): è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e possesso di segni distintivi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it