Kaminski Refurbed | Copia privata sugli smartphone ricondizionati? Non ha alcun senso

Sulla possibilità che anche gli smartphone ricondizionati debbano pagare per la copia privata, l'ad di Refurbed ha le idee chiare. E approva l'idea di uno standard europeo che definisca i requisiti di un prodotto ricondizionato. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Kaminski (Refurbed): "Copia privata sugli smartphone ricondizionati? Non ha alcun senso"

