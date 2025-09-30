Kairat Almaty-Real Madrid Champions League 30-09-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno quattro gol all’Almaty Ortalyk Stadion

Infobetting.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la Champions e il Real Madrid può essere contento: fare visita subito al Kairat Almaty può essere la migliore medicina per guarire le tossine di un derby perso davvero in malo modo con l’Atletico. L’ottimo inizio di stagione della squadra di Xabi Alonso è stato così macchiato da una prestazione difficile da prevedere contro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

kairat almaty real madrid champions league 30 09 2025 ore 18 45 formazioni ufficiali quote pronostici almeno quattro gol all8217almaty ortalyk stadion

© Infobetting.com - Kairat Almaty-Real Madrid (Champions League, 30-09-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno quattro gol all’Almaty Ortalyk Stadion

In questa notizia si parla di: kairat - almaty

Kairat Almaty-Slovan Bratislava (Qualificazioni Champions League, 06-08-2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Celtic-Kairat Almaty (Qualificazioni Champions League, 20-08-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Sporting Lisbona-Kairat Almaty (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna senza gol al passivo al Josè Alavalade

kairat almaty real madridKairat-Real Madrid, Almaty pazza per la Champions: 250mila richieste per i biglietti - Giornata storica per la debuttante squadra kazaka, che ad Almaty ospita i Blancos nella sua prima gara casalinga in Champions League. Secondo sport.sky.it

Kairat Almaty-Real Madrid: diretta live e risultato in tempo reale - Real Madrid di Martedi 30 Settembre 2025: formazioni e tabellino. Da calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Kairat Almaty Real Madrid