K-pop che sorpresa Ecco il negozio in centro
Un negozio specializzato in K-Pop, fenomeno culturale ormai diffuso a livello globale ma nato in Corea del Sud negli anni Novanta: è la nuova attività sorta in via Cairoli 47, a Forlì, inaugurata lo scorso 15 settembre. Oltre 200 persone hanno affollato la via per salutare l’arrivo in città di questa rivendita unica nel suo genere in Emilia-Romagna e tra le poche in Italia. Jeong ha richiamato da subito una clientela di appassionati, lasciando sorpresa la stessa proprietaria, la 39enne Antonella Miranda. "Io e le mie amiche seguiamo il K-Pop da almeno cinque anni, fino a quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura per trasformare la nostra passione in lavoro e viverla più da vicino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sorpresa - negozio
Il Presidente Usa a sorpresa in negozio souvenir della Casa Banca col cappello "Trump aveva ragione" – Il video
Viterbo, violenta aggressione in centro: commerciante colpita da passante La vittima, sorpresa mentre lavorava in negozio, è stata insultata, schiaffeggiata e colpita con un calcio - facebook.com Vai su Facebook
K-pop, che sorpresa. Ecco il negozio in centro - Pop, fenomeno culturale ormai diffuso a livello globale ma nato in Corea del Sud negli ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Forlì, “vedere tanta gente mi ha stupito”: ecco il primo negozio di K-pop - I forlivesi a passeggio sabato pomeriggio nella zona di via Cairoli 47, angolo via Regnoli, saranno rimasti sorpresi nel vedere la fila di oltre 200 ... Scrive corriereromagna.it