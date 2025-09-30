Un negozio specializzato in K-Pop, fenomeno culturale ormai diffuso a livello globale ma nato in Corea del Sud negli anni Novanta: è la nuova attività sorta in via Cairoli 47, a Forlì, inaugurata lo scorso 15 settembre. Oltre 200 persone hanno affollato la via per salutare l’arrivo in città di questa rivendita unica nel suo genere in Emilia-Romagna e tra le poche in Italia. Jeong ha richiamato da subito una clientela di appassionati, lasciando sorpresa la stessa proprietaria, la 39enne Antonella Miranda. "Io e le mie amiche seguiamo il K-Pop da almeno cinque anni, fino a quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura per trasformare la nostra passione in lavoro e viverla più da vicino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - K-pop, che sorpresa. Ecco il negozio in centro