Juventus Women primo contratto da professionista per Giorgia Bianchi | blindato il talento classe 2008 Il comunicato e tutti i dettagli

Juventus Women, primo contratto da professionista per Giorgia Bianchi: gli aggiornamenti e il comunicato. Un altro talento del futuro si lega alla Juventus Women. È una giornata speciale per la giovanissima Giorgia Bianchi, centrocampista svizzera classe 2008, che ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista con il club bianconero. Un accordo importante, con scadenza fissata al 30 giugno 2028, che premia la crescita esponenziale di una delle giocatrici più promettenti del vivaio. Originaria di Mendrisio, Giorgia è arrivata alla Juve nell’estate del 2024, a soli sedici anni, dopo aver mosso i primi passi nel calcio svizzero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

