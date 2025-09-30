Juventus Women primo contratto da professionista per Giorgia Bianchi | blindato il talento classe 2008 Il comunicato e tutti i dettagli
Juventus Women, primo contratto da professionista per Giorgia Bianchi: gli aggiornamenti e il comunicato. Un altro talento del futuro si lega alla Juventus Women. È una giornata speciale per la giovanissima Giorgia Bianchi, centrocampista svizzera classe 2008, che ha ufficialmente firmato il suo primo contratto da professionista con il club bianconero. Un accordo importante, con scadenza fissata al 30 giugno 2028, che premia la crescita esponenziale di una delle giocatrici più promettenti del vivaio. Originaria di Mendrisio, Giorgia è arrivata alla Juve nell’estate del 2024, a soli sedici anni, dopo aver mosso i primi passi nel calcio svizzero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - women
Juventus Women, inizia il ritiro: le convocate di mister Canzi tra gioventù ed esperienza
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Juventus Women, nuove operazioni in prestito: UFFICIALI le cessioni di due giovani
#Salvai si racconta Il video e le parole della campionessa della #JuventusWomen - X Vai su X
Juventus. . First edition of Serie A Women's Cup First champions Another one for the shelf. We made history again, Bianconere - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla Freedom - Doppia ufficialità in casa Juventus Women: il club bianconero ha infatti annunciato il rinnovo della giovane difenditrice Elisa Bertero, che ha firmato il primo contratto da professionista, fino al ... Secondo tuttomercatoweb.com
Juventus Women, Elisa Bertero ha firmato il suo primo contratto da professionista - Continua il lavoro di valorizzazione delle giovani calciatrici da parte della Juventus Women, che vuole guardare al futuro puntando anche sui talenti della Primavera: Elisa Bertero ha firmato con la ... Come scrive tuttomercatoweb.com