Juventus Tudor non convoca due pedine contro il Villareal | tattica in vista del Milan?

Pianetamilan.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus, prossima avversaria del Milan, ha diramato la lista dei convocati contro il Villareal: assenti due big. Tutta tattica?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Juventus, i convocati di Tudor per il Villarreal: non ce la fanno Bremer e Thuram - Domani alle ore 21:00 la Juventus va ospite sul campo del Villarreal per la partita valevole per la 2^ giornata della Fase Campionato della Champions.

Villarreal-Juventus, i convocati di Tudor: Bremer e Thuram out - real, dove domani affronterà il Villarreal nella seconda giornata della League Phase di Champions League.

