Juventus non solo l’Allianz Stadium per Euro 2032 | spunta San Siro
San Siro: l’esito della votazione Lo Juventus Stadium non sarà più il solo impianto sportivo abilitato ad ospitare Euro 2032. Con la vendita del Meazza aprovvata ieri dalla giunta comunale, cambiano gli scenari. Dopo una lunga bagarre politica, finalmente il nodo San Siro giunge a una soluzione. Lo storico stadio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
juventus - allianz
Juve Juventus Next Gen, ufficiale l’amichevole in famiglia: data e orario della sfida in programma all’Allianz Stadium. Tutte le info
Juventus-Juventus Next Gen all’Allianz Stadium: fissate data e orario dell’amichevole in famiglia
Europei 2032, la Uefa sorride alla Juventus: Allianz Stadium unico stadio idoneo
Negli anticipi del sabato della quinta giornata di Serie A pareggio per 1-1 tra Juventus e Atalanta e tre punti per l'Inter a Cagliari. All'Allianz Stadium i bianconeri hanno dominato il primo tempo, centrando anche un legno con Kalulu, ma al 46' sono stati i berga
La #Juventus è arrivata all'Allianz Stadium @BaridonMarco # #JuveAtalanta
Juventus, il facilities director: "No ad ampliamenti dello Stadium" - L'annuncio del Facilities Management Director della Juventus e Presidente di ESSMA, Francesco Gianello sull'Allianz Stadium Francesco Gianello, Facilities Management Director della Juventus e ...
Juventus, l'importanza dell'Allianz Stadium: fra ricavi record e un'eccezione in Italia, la verità sull'ampliamento - Un approfondimento sulla situazione l'ha fornito Francesco Gianello, Facilities Management Director bianconero, ...